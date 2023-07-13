На трассе М-5 неподалеку от Октябрьска в ДТП погиб водитель "Нивы"

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Во вторник, 11 июля, на 911-м км трассы М-5 произошло ДТП, в результате которого погиб человек, сообщили в ГКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям"