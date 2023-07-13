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Банк ДОМ.РФ выдает кредиты под строительство индивидуального жилья по эскроу-счетам

САМАРА. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк ДОМ.РФ представил новый механизм финансирования строительства индивидуальных жилых домов. В рамках этого механизма строительство осуществляется по договорам подряда, а расчеты производятся через счета эскроу.

Фото: ДОМ.РФ

Подрядчик заключает договор с заказчиком, гражданином, и начинает строительство. При этом средства заказчика размещаются на счете эскроу до завершения строительства. Финансирование строительства осуществляется с помощью кредитной линии "ИЖС-Подряд", предоставленной Банком ДОМ.РФ. Подрядчику предоставляется возможность использовать типовые решения, включая домокомплекты, произведенные заводским способом, согласованные с банком.

"Новый механизм финансирования индивидуального жилищного строительства позволит обезопасить средства заказчика — физического лица по аналогии с тем, как это реализовано при приобретении строящейся квартиры. При этом строительные компании получат кредитную линию для исполнения заключенных договоров подряда", — прокомментировал вице-президент по развитию государственных программ Банка ДОМ.РФ Андрей Бахмутов.

Кредитная линия открывается подрядной организации на срок до 2 лет с привлекательными процентными ставками от 2% до 6% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно, а возврат кредитных средств банку осуществляется со счета эскроу заказчика после завершения строительства.

Для получения консультации и подачи заявки на кредитование доступен телефон 8 (800) 700-87-83.

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