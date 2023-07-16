В Тольятти водитель Nissan X-Trail въехал в ограждение автостоянки

В Тольятти в субботу, 15 июля, произошло ДТП, в котором пострадали и водитель, и пассажирка автомобиля Nissan X-Trail.
По информации ГИБДД, в 15:05 62-летний водитель Nissan X-Trail двигался по прилегающей территории со стороны ул. Ярославской в направлении ул. Куйбышева. В районе д. 10а по ул. Ярославской он допустил наезд на препятствие (ограждение автостоянки).
В результате ДТП пострадали водитель и 61-летняя пассажирка автомобиля. Обоим назначено амбулаторное лечение.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!