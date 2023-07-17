В Тольятти при столкновении с автобусом пострадала женщина-водитель легковушки

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В понедельник, 17 июля, в 9:05 в Тольятти 55-летняя женщина на Kia Soul при повороте направо в районе дома № 43 по проспекту Степана Разина не заняла соответствующее крайнее положение на проезжей части и столкнулась с попутным автобусом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области