В Тольятти при столкновении с автобусом пострадала женщина-водитель легковушки

В понедельник, 17 июля, в 9:05 в Тольятти 55-летняя женщина на Kia Soul при повороте направо в районе дома № 43 по проспекту Степана Разина не заняла соответствующее крайнее положение на проезжей части и столкнулась с попутным автобусом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В пресс-службе областного главка уточняют, что пассажиры автобуса за медицинской помощью не обращались. Женщине-водителю назначено амбулаторное лечение.
Полицейские полиции оперативно прибыли на место ДТП, оказали помощь пострадавшей, установили и опросили очевидцев. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!