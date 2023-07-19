Молодой водитель из Самары сбил пенсионера

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Во вторник, 18 июля, в 10:35 18-летний водитель Chevrolet Niva напротив дома № 487 "А" по пр. Карла Маркса совершил наезд на 82-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.

Фото: ГУ МВД по Самарской области