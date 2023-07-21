В Самаре пенсионер на Logan сбил мужчину на мопеде

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 20 июля, в 21:20 67-летний водитель Renault Logan на ул. Авроры на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог при повороте налево не уступил дорогу мопеду Аlpha под управлением 26-летнего водителя, и допустил столкновение с ним, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области