В Сергиевском районе женщина на BMW столкнула с дороги Renault, двое пострадали

В четверг, 20 июля, в 11:20 24-летняя женщина на BMW 750l на 42 км автодороги "Сергиевск - Чекалино - Большая Чесноковка - Русская Селитьба" не выбрала безопасную дистанцию и совершила наезд на попутно движущейся Renault Symbol.
От удара Renault съехал с дороги в левый кювет. С места происшествия в медицинское учреждение доставлены 60-летний водитель и 11-летний пассажир Renault Symbol, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!