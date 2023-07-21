В Сергиевском районе женщина на BMW столкнула с дороги Renault, двое пострадали

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В четверг, 20 июля, в 11:20 24-летняя женщина на BMW 750l на 42 км автодороги "Сергиевск - Чекалино - Большая Чесноковка - Русская Селитьба" не выбрала безопасную дистанцию и совершила наезд на попутно движущейся Renault Symbol.

Фото: ГУ МВД по Самарской области