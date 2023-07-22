В Новокуйбышевске Lada XRAY врезалась в световую опору

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В пятницу, 21 июля, в Новокуйбышевске автомобиль Lada XRAY столкнулся со световой опорой ЛЭП, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области