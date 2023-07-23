Два человека пострадали в Тольятти при ДТП с тремя машинами

В субботу, 22 июля, в Тольятти 44-летний водитель автомобиля Lada Kalina в 22:30 на Комсомольском шоссе напротив световой опоры № 49 выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилями Lada Granta и Lada Kalina, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В результате ДТП пострадал 61-летний водитель автомобиля Lada Granta, которого госпитализировали, и 28-летний водитель автомобиля Lada Kalina. Ему назначено амбулаторное лечение.
На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД, которые обеспечивали беспрепятственный проезд транспортных средств. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!