Два человека пострадали в Тольятти при ДТП с тремя машинами

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В субботу, 22 июля, в Тольятти 44-летний водитель автомобиля Lada Kalina в 22:30 на Комсомольском шоссе напротив световой опоры № 49 выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилями Lada Granta и Lada Kalina, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области