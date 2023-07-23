Три человека погибли и пострадал ребенок при ДТП под Тольятти

В субботу, 22 июля, в Ставропольском районе на 18 км дороги "Тольятти-Ташелка", неподалеку от с. Нижнее Санчелеево, водитель автомобиля Ford Focus выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Lada Kalina, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В пресс-службе областного главка уточнили, что на месте ДТП погибли оба водителя и женщина-пассажир отечественной легковушки.

Кроме того, с места происшествия в медицинское учреждение был доставлен и госпитализирован ребенок — пассажир автомобиля Lada Kalina.

Сотрудники полиции работают на месте происшествия, обеспечивают беспрепятственный проезд транспортных средств и устанавливают все обстоятельства произошедшего.