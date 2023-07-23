Три человека погибли и пострадал ребенок при ДТП под Тольятти

В субботу, 22 июля, в Ставропольском районе на 18 км дороги "Тольятти-Ташелка", неподалеку от с. Нижнее Санчелеево, водитель автомобиля Ford Focus выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Lada Kalina, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В пресс-службе областного главка уточнили, что на месте ДТП погибли оба водителя и женщина-пассажир отечественной легковушки.
Кроме того, с места происшествия в медицинское учреждение был доставлен и госпитализирован ребенок — пассажир автомобиля Lada Kalina.
Сотрудники полиции работают на месте происшествия, обеспечивают беспрепятственный проезд транспортных средств и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!