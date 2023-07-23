В районе с. Солнечная поляна легковушка перевернулась в кювет

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 22 июля, на 42 км дороге "Урал — с. Солнечная Поляна — с. Ширяево" 63-летний водитель автомобиля Lada Largus в 20:30 не выбрал безопасную скорость и допустил съезд с дороги, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области