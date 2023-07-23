В районе с. Солнечная поляна легковушка перевернулась в кювет

В субботу, 22 июля, на 42 км дороге "Урал — с. Солнечная Поляна — с. Ширяево" 63-летний водитель автомобиля Lada Largus в 20:30 не выбрал безопасную скорость и допустил съезд с дороги, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В пресс-службе областного главка уточняют, что водитель в ДТП не пострадал, признаков опьянения не выявлено.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые выясняют всё обстоятельства произошедшего
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!