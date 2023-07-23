В Сызрани пьяный водитель Mazda перевернул автобус и опрокинулся сам

В субботу, 22 июля, в 5:35 в Сызрани 35-летний водитель Mazda, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в районе дома № 14 по ул. Энергетиков не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом Peugeot (на момент ДТП пассажиров в салоне автобуса не было).
В результате столкновение оба транспортных средства совершили опрокидывание на проезжей части.
Водитель легкового автомобиля был доставлен в медицинское учреждение, где ему назначили амбулаторное лечение.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!