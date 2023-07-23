В Сызрани пьяный водитель Mazda перевернул автобус и опрокинулся сам

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В субботу, 22 июля, в 5:35 в Сызрани 35-летний водитель Mazda, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в районе дома № 14 по ул. Энергетиков не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом Peugeot (на момент ДТП пассажиров в салоне автобуса не было).

Фото: ГУ МВД по Самарской области