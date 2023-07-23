Госпитализирован водитель Hyundai, перевернувшийся в кювет под Похвистнево

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В субботу, 22 июля, в 2:08 в Похвистневском районе на 26 км автодороги Похвистнево - Клявлино 47-летнйи водитель, управляя автомобилем Hyundai Creta, выбрал небезопасную скорость движения, не обеспечил полный контроль за движением транспортного средства, в результате чего допустил съезд в левый кювет по ходу своего движения с последующим опрокидыванием.

Фото: ГУ МВД по Самарской области