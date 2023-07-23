Госпитализирован водитель Hyundai, перевернувшийся в кювет под Похвистнево

В субботу, 22 июля, в 2:08 в Похвистневском районе на 26 км автодороги Похвистнево - Клявлино 47-летнйи водитель, управляя автомобилем Hyundai Creta, выбрал небезопасную скорость движения, не обеспечил полный контроль за движением транспортного средства, в результате чего допустил съезд в левый кювет по ходу своего движения с последующим опрокидыванием.
Водитель автомобиля госпитализирован в медицинское учреждение.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!