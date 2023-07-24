В Самаре иномарка врезалась в дерево: один человек погиб, двое госпитализированы

В понедельник, 24 июля, в 2:00 у дома на проспекте Карла Маркса, 412 41- летний водитель автомобиля Opel Astra, по предварительным данным полицейских, не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в дерево. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
На месте происшествия скончалась женщина-пассажир иномарки, а водитель и 40-летний пассажир с телесными повреждениями госпитализированы.
Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства и причины случившегося.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!