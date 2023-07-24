В Самаре иномарка врезалась в дерево: один человек погиб, двое госпитализированы

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В понедельник, 24 июля, в 2:00 у дома на проспекте Карла Маркса, 412 41- летний водитель автомобиля Opel Astra, по предварительным данным полицейских, не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в дерево. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области