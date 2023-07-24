В Тольятти Geely врезался в столб, трое пострадали

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В воскресенье, 24 июля, в 4:00 в Центральном районе Тольятти 38-летний мужчина на Geely JL7152 напротив дома № 68 по ул. Горького нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части, допустил наезд на бордюрный камень, продолжил движение и допустил наезд на световую опору.

Фото: ГУ МВД по Самарской области