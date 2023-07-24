В Тольятти Geely врезался в столб, трое пострадали

В воскресенье, 24 июля, в 4:00 в Центральном районе Тольятти 38-летний мужчина на Geely JL7152 напротив дома № 68 по ул. Горького нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части, допустил наезд на бордюрный камень, продолжил движение и допустил наезд на световую опору.
С места происшествия в больницу госпитализированы водитель и две женщины-пассажирки 36-ти и 28-ми лет.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!