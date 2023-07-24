В Пестравском районе госпитализирован водитель перевернувшегося Chevrolet Epicа

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В воскресенье, 23 июля, в 18:45 на 33 км дороги "Самара - Волгоград - Пестравка" 57-летний водитель, находясь за рулем автомобиля Chevrolet Epicа, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, допустил съезд в правый кювет и опрокинулся.

Фото: ГУ МВД по Самарской области