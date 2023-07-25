На трассе "Похвистнево - Клявлино" погибла водитель опрокинувшейся легковушки

В понедельник, 24 июля, на пункт связи пожарно-спасательной части № 120 ГКУ Самарской области "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям" по системе — 112 поступило сообщение о том, что на 61 км автодороги "Похвистнево - Клявлино" в районе села с. Камышла произошло ДТП, об этом сообщили в областном Центре ГО, ПБ и ЧС.
На место вызова был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части № 120 в количестве трех человек и автомобиль первой помощи — пожарная автоцистерна.
Установлено, что автомобиль отечественного производства совершил съезд с трассы в кювет и опрокинулся. В результате ДТП водитель транспортного средства погибла.
Пожарными были поведены аварийно-спасательные работы: отключение системы электропитания транспортных средств во избежание возникновения возгорания, стабилизация транспортного средства, проводился сбор информации. Также на месте ДТП работали сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи
Сотрудники областного Центра ГО, ПБ и ЧС призывают участников движения соблюдать ПДД и быть внимательнее в пути.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!