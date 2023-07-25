На трассе "Похвистнево - Клявлино" погибла водитель опрокинувшейся легковушки

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В понедельник, 24 июля, на пункт связи пожарно-спасательной части № 120 ГКУ Самарской области "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям" по системе — 112 поступило сообщение о том, что на 61 км автодороги "Похвистнево - Клявлино" в районе села с. Камышла произошло ДТП, об этом сообщили в областном Центре ГО, ПБ и ЧС.

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС