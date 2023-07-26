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ДТП Происшествия

На трассе "Самара - Пестравка" пострадал водитель одной из двух столкнувшихся легковушек

САМАРА. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 25 июля, в пункт связи пожарно-спасательной части № 126 ГКУ Самарской области "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям" поступило сообщение о том, что на 45 км дороги "Самара — Пестравка" в районе с. Арсентьевка произошло ДТП, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

Прибывшие на место вызова огнеборцы установили, что там произошло столкновение двух легковых автомобилей отечественного производства. В результате ДТП пострадал водитель одной из машин. Он был доставлен в Красноармейскую центральную больницу.

Пожарные провели аварийно-спасательные работы: отключили системы электропитания столкнувшихся транспортных средств во избежание возникновения возгорания, стабилизацию одного транспортного средства, и сбирали информацию о случившемся. Также на месте ДТП работали сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.

Сотрудники областного Центра по делам ГО, ЧС и ПБ напоминают участникам движения о необходимости соблюдать ПДД.

Гид потребителя

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