На трассе "Самара - Пестравка" пострадал водитель одной из двух столкнувшихся легковушек

Во вторник, 25 июля, в пункт связи пожарно-спасательной части № 126 ГКУ Самарской области "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям" поступило сообщение о том, что на 45 км дороги "Самара — Пестравка" в районе с. Арсентьевка произошло ДТП, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Прибывшие на место вызова огнеборцы установили, что там произошло столкновение двух легковых автомобилей отечественного производства. В результате ДТП пострадал водитель одной из машин. Он был доставлен в Красноармейскую центральную больницу.
Пожарные провели аварийно-спасательные работы: отключили системы электропитания столкнувшихся транспортных средств во избежание возникновения возгорания, стабилизацию одного транспортного средства, и сбирали информацию о случившемся. Также на месте ДТП работали сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.
Сотрудники областного Центра по делам ГО, ЧС и ПБ напоминают участникам движения о необходимости соблюдать ПДД.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!