В Кинельском районе в ДТП погибла 18-летняя девушка

В среду, 26 июля, в 22:50 в Кинельском районе, на 40-м километре трассы "Самара-Буруруслан", 20-летний водитель автомобиля Lada Kalina при обгоне не справился с управлением и опрокинулся. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
На месте ДТП погибла 18-летняя пассажирка легковушки
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!