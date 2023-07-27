В Кинельском районе в ДТП погибла 18-летняя девушка

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В среду, 26 июля, в 22:50 в Кинельском районе, на 40-м километре трассы "Самара-Буруруслан", 20-летний водитель автомобиля Lada Kalina при обгоне не справился с управлением и опрокинулся. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области