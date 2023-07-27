На трассе М-5 под Самарой погиб водитель одного из столкнувшихся грузовиков

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В среду, 26 июля, на 992-ом километре трассы М-5 столкнулись два грузовых автомобиля - Hyundai​ и Kamaz. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области