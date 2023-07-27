В Сергиевском районе Land Cruiser вытолкнул Lada Priora в кювет, пострадал один человек

В среду, 26 июля, в 8:10 в Сергиевском районе на 11 км дороги "Сергиевск - Чекалино - Русская Селитьба - Большая Чесноковка" 37-летний водитель Toyota Land Cruiser не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства Lada Priora под управлением 27-летнего водителя и допустил столкновение с ним.
От удара Lada Priora съехала в кювет. С места происшествия в больницу доставлен водитель отечественного легкового автомобиля, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!