В Сергиевском районе Land Cruiser вытолкнул Lada Priora в кювет, пострадал один человек

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В среду, 26 июля, в 8:10 в Сергиевском районе на 11 км дороги "Сергиевск - Чекалино - Русская Селитьба - Большая Чесноковка" 37-летний водитель Toyota Land Cruiser не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства Lada Priora под управлением 27-летнего водителя и допустил столкновение с ним.

Фото: ГУ МВД по Самарской области