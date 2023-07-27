Под Тольятти водитель минивэна устроил массовое ДТП, пострадали два человека

В среду, 26 июля, в 16:55 в Ставропольском районе на 990 км М-5 "Урал" водитель минивэна Citroën Jumper не соблюдал дистанцию и столкнулся со впередиидущим Hyundai Solaris.

От удара минивэн совершил столкновение с Lada Vesta, который двигался в попутном направлении. А Lada Vesta наехала на стоящий DAF.

С места происшествия в больницу доставлены два пассажира Citroën Jumper — 46 и 36 лет. 67-летнему водителю Lada Vesta оказана разовая медицинская помощь на месте дорожно-транспортного происшествия.