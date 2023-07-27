Под Тольятти водитель минивэна устроил массовое ДТП, пострадали два человека

В среду, 26 июля, в 16:55 в Ставропольском районе на 990 км М-5 "Урал" водитель минивэна Citroën Jumper не соблюдал дистанцию и столкнулся со впередиидущим Hyundai Solaris.
От удара минивэн совершил столкновение с Lada Vesta, который двигался в попутном направлении. А Lada Vesta наехала на стоящий DAF.
С места происшествия в больницу доставлены два пассажира Citroën Jumper — 46 и 36 лет. 67-летнему водителю Lada Vesta оказана разовая медицинская помощь на месте дорожно-транспортного происшествия.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!