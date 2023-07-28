Под Сызранью госпитализирован ребенок, пострадавший в ДТП с пенсионеркой-нарушительницей

В четверг, 27 июля, в 12:50 в Сызранском районе на трассе М-5 "Урал" 60-летняя женщина на Lada Granta (за год привлекавшаяся к административной ответственности за нарушения ПДД РФ 17 раз) при проезде регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора допустила столкновение с автомобилем Lada Kalina.
С места происшествия в больницу госпитализирована 7-летняя девочка пассажир автомобиля Lada Kalina, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!