Под Сызранью госпитализирован ребенок, пострадавший в ДТП с пенсионеркой-нарушительницей

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В четверг, 27 июля, в 12:50 в Сызранском районе на трассе М-5 "Урал" 60-летняя женщина на Lada Granta (за год привлекавшаяся к административной ответственности за нарушения ПДД РФ 17 раз) при проезде регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора допустила столкновение с автомобилем Lada Kalina.

Фото: ГУ МВД по Самарской области