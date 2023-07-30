В Красноярском районе мужчина без водительских прав перевернулся на иномарке в кювет

В субботу, 29 июля, в 6:35 на 3 км дороги "Мирный — Колодинка" в Красноярском районе 21-летний водитель, не имеющий прав, на Renault Logan не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего допустил съезд в кювет и перевернулся.

Водитель госпитализирован, сообщает ГУ МВД по Самарской области.