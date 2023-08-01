В Самарской области ДТП унесло жизнь 12-летней девочки

В понедельник вечером, 31 июля, в Ставропольском районе Самарской области произошло смертельное ДТП. Жертвой автокатастрофы стала 12-летняя девочка.

По данным сотрудников ГУ МВД по Самарской области, авария с участием двух отечественных легковых автомобилей — ВАЗ-211440 и ВАЗ-21074 — произошла в 16:55 около СНТ "Зеленая Даль 1". Девочка, пассажир "четырнадцатой", погибла на месте ДТП до приезда скорой. Как позже выяснилось, ее зажало в салоне.

В правоохранительных органах уточнили, что за рулем "четырнадцатой" находился 52-летний водитель. В пути он нарушил правило расположения автомобиля на проезжей части, выехал на правую обочину, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21074 под управлением 68-летнего водителя. После этого "четырнадцатая продолжила движение, съехала в кювет и опрокинулась.

"В 17:04 для деблокирования погибшего пассажира на место ДТП выехали спасатели ПСО Тольятти, — сообщили в Поисково-спасательной службе Самарской области. — С помощью аварийно-спасательного инструмента погибшую извлекли из аварийного автомобиля и передали сотрудникам полиции. В 18:04 аварийно-спасательные работы на месте происшествия были завершены. Все работы проводились совместно с сотрудниками полиции, скорой медицинской помощи".

В региональной прокуратуре сообщили, что в связи с ДТП организована проверка.

"Прокуратурой взят на контроль ход доследственной проверки, организованной следственным органом, — отмечается в сообщении надзорного ведомства. — Кроме того, начата проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных лиц".