В Самарской области ДТП унесло жизнь 12-летней девочки

В понедельник вечером, 31 июля, в Ставропольском районе Самарской области произошло смертельное ДТП. Жертвой автокатастрофы стала 12-летняя девочка.
По данным сотрудников ГУ МВД по Самарской области, авария с участием двух отечественных легковых автомобилей — ВАЗ-211440 и ВАЗ-21074 — произошла в 16:55 около СНТ "Зеленая Даль 1". Девочка, пассажир "четырнадцатой", погибла на месте ДТП до приезда скорой. Как позже выяснилось, ее зажало в салоне.
В правоохранительных органах уточнили, что за рулем "четырнадцатой" находился 52-летний водитель. В пути он нарушил правило расположения автомобиля на проезжей части, выехал на правую обочину, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21074 под управлением 68-летнего водителя. После этого "четырнадцатая продолжила движение, съехала в кювет и опрокинулась.
"В 17:04 для деблокирования погибшего пассажира на место ДТП выехали спасатели ПСО Тольятти, — сообщили в Поисково-спасательной службе Самарской области. — С помощью аварийно-спасательного инструмента погибшую извлекли из аварийного автомобиля и передали сотрудникам полиции. В 18:04 аварийно-спасательные работы на месте происшествия были завершены. Все работы проводились совместно с сотрудниками полиции, скорой медицинской помощи".
В региональной прокуратуре сообщили, что в связи с ДТП организована проверка.
"Прокуратурой взят на контроль ход доследственной проверки, организованной следственным органом, — отмечается в сообщении надзорного ведомства. — Кроме того, начата проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных лиц".
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!