Прокуратура проведет проверку по факту массового ДТП под Самарой, где погибло два человека

Организована прокурорская проверка в связи с дорожно-транспортным происшествием в Красноярском районе, в котором погибли два человека, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 1 августа примерно в 13:15 на 1061 км автомобильной дороги М5 Урал произошло ДТП с участием трех легковых и одного грузового автомобиля.

По предварительной информации, водитель автомобиля Lada Granta, двигавшийся в направлении Самара — Сергиевск, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком с прицепом. От удара водитель большегруза потерял управление, после чего машина, выехав на встречку, врезалась в две легковушки — Lada Granta и Lexus. Затем КамАЗ продолжил движение и, съехав в кювет, загорелся. В результате аварии два водителя автомобилей Lada Granta скончались на месте, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Прокуратурой Красноярского района взят на контроль ход доследственной проверки, организованной по данному факту следственным органом. Кроме того, надзорным органом организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.