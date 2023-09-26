ДТП с двумя "Газелями" осложнило движение на трассе М-5 между Самарой и Тольятти

Во вторник, 26 сентября, на трассе М-5 в Ставропольском районе в ДТП попал водитель "Газели". Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 9:30 он ехал в направлении Самары, на 992 км трассы нарушил правила расположения на проезжей части и столкнулся с фургоном "Газель", который частично стоял на проезжей части из-за поломки.

С места происшествия за медицинской помощью водители не обращались, повреждения получили только автомобили.

"На месте работают сотрудники полиции, устанавливают обстоятельства ДТП. Организовано движением по одной полосе", - пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.