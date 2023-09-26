ДТП с двумя "Газелями" осложнило движение на трассе М-5 между Самарой и Тольятти

Во вторник, 26 сентября, на трассе М-5 в Ставропольском районе в ДТП попал водитель "Газели". Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 9:30 он ехал в направлении Самары, на 992 км трассы нарушил правила расположения на проезжей части и столкнулся с фургоном "Газель", который частично стоял на проезжей части из-за поломки.
С места происшествия за медицинской помощью водители не обращались, повреждения получили только автомобили.
"На месте работают сотрудники полиции, устанавливают обстоятельства ДТП. Организовано движением по одной полосе", - пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!