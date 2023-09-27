В Сызрани очередной водитель скрылся с места ДТП

Сызранские полицейские разыскивают автомобилиста, скрывшегося с места ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

26 сентября в 19:25 возле дома №33 по ул. Урицкого на пешеходном переходе он сбил 54-летнюю женщину. После этого водитель уехал, а пострадавшая сама обратилась в больницу.

Правоохранители просят очевидцев аварии и всех, кто обладает информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля, сообщить по телефону 8(8464) 33-38-66 или 102 (с мобильного). Либо обратиться в дежурную часть МУ МВД России "Сызранское", ул. Кирова, 50, каб. 13.