В Сызрани очередной водитель скрылся с места ДТП

Сызранские полицейские разыскивают автомобилиста, скрывшегося с места ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
26 сентября в 19:25 возле дома №33 по ул. Урицкого на пешеходном переходе он сбил 54-летнюю женщину. После этого водитель уехал, а пострадавшая сама обратилась в больницу.
Правоохранители просят очевидцев аварии и всех, кто обладает информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля, сообщить по телефону 8(8464) 33-38-66 или 102 (с мобильного). Либо обратиться в дежурную часть МУ МВД России "Сызранское", ул. Кирова, 50, каб. 13.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!