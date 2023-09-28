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ДТП Происшествия

В Самарской области водитель иномарки сбил лося

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 27 сентября, в Волжском районе Самарской области произошло ДТП с участием животного. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 20:10 43-летний водитель Haval ехал в направлении с. Подъем-Михайловка, не выбрал безопасную скорость и столкнулся с лосем, который переходил дорогу.

В результате животное погибло на месте. Автомобилист не пострадал.

Гид потребителя

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