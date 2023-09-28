В Самарской области водитель иномарки сбил лося

В среду, 27 сентября, в Волжском районе Самарской области произошло ДТП с участием животного. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 20:10 43-летний водитель Haval ехал в направлении с. Подъем-Михайловка, не выбрал безопасную скорость и столкнулся с лосем, который переходил дорогу.

В результате животное погибло на месте. Автомобилист не пострадал.