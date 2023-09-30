В Волгаре 19-летняя девушка за рулем легковушки выехала на разделительную полосу, пострадали двое

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В пятницу, 29 сентября, в Самаре на ул. Осетинской попала в ДТП 19-летняя водитель автомобиля ВАЗ 2114, выехавшая на разделительную полосу, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области