Водитель Chevrolet Niva погиб на трассе М-5 под Самарой

В понедельник, 2 октября, на трассе М-5 в Самарской области автомобилист погиб в ДТП. Об этом сообщает ПСС Самарской области.
На 1048 км трассы столкнулись встречные Chevrolet Niva и фура DAF. В результате водитель легковушки получил смертельные травмы.
Кроме того, погибший оказался зажат в салоне разбитой машины. Спасателям пришлось разрезать автомобиль, чтобы достать тело мужчины.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!