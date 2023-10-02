Водитель Chevrolet Niva погиб на трассе М-5 под Самарой

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В понедельник, 2 октября, на трассе М-5 в Самарской области автомобилист погиб в ДТП. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

Фото: Фото предоставлено ПСС Самарской области