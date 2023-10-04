Два человека погибли при массовом ДТП на трассе М-5 под Самарой

В среду, 4 октября, в 8:00 на 1124-м километре трассы М-5, в Сергиевском районе, произошло столкновение трех легковых автомобилей и большегруза, при котором погибли водитель и пассажир одной из легковых машин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд спецавтотранспорта, устанавливают и опрашивают очевидцев происшествия, проводят иные мероприятия, по выявлению всех обстоятельств произошедшего.
На место ДТП в Сергиевском районе выехал заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточнили, что движение на трассе перекрыто, организован объезд участка автодороги М-5 "Урал" со стороны Сергиевска по автодороге "Сергиевск-Ч.Вершины-Шентаоа-Исаклы-М-5"Урал" и со стороны Исаклов.
На месте ДТП движение транспорта закрыто на время проведения следственных действий. Полицейские просят водителей выбирать альтернативные пути объезда.
Аварийно спасательные работы на месте ДТП проводят сотрудники пожарно-спасательного отряда ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!