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ДТП Происшествия

Два человека погибли при массовом ДТП на трассе М-5 под Самарой

СЕРГИЕВСК. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 4 октября, в 8:00 на 1124-м километре трассы М-5, в Сергиевском районе, произошло столкновение трех легковых автомобилей и большегруза, при котором погибли водитель и пассажир одной из легковых машин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям"

Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд спецавтотранспорта, устанавливают и опрашивают очевидцев происшествия, проводят иные мероприятия, по выявлению всех обстоятельств произошедшего.

На место ДТП в Сергиевском районе выехал заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточнили, что движение на трассе перекрыто, организован объезд участка автодороги М-5 "Урал" со стороны Сергиевска по автодороге "Сергиевск-Ч.Вершины-Шентаоа-Исаклы-М-5"Урал" и со стороны Исаклов.

На месте ДТП движение транспорта закрыто на время проведения  следственных действий. Полицейские просят водителей выбирать альтернативные пути объезда.

Аварийно спасательные работы на месте ДТП проводят сотрудники пожарно-спасательного отряда ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

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