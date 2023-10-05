Обгон в тумане привел к столкновению пяти машин и двум смертям в Самарской области

В среду, 4 октября, в Сергиевском районе Самарской области произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 7:40 на 1124 трассы 69-летний водитель Lada Kalina на чал обгон в тумане и столкнулся со встречной фурой Mercedes-Benz Actros под управлением 50-летнего мужчины. От удара легковушку отбросило на попутный тягач Sitrak, а потом на Lada Granta под управлением 31-летней женщины и на ехавшую за ней "Газель".
В результате на месте скончались водитель и 68-летняя пассажирка Lada Kalina.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!