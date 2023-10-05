Обгон в тумане привел к столкновению пяти машин и двум смертям в Самарской области

В среду, 4 октября, в Сергиевском районе Самарской области произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 7:40 на 1124 трассы 69-летний водитель Lada Kalina на чал обгон в тумане и столкнулся со встречной фурой Mercedes-Benz Actros под управлением 50-летнего мужчины. От удара легковушку отбросило на попутный тягач Sitrak, а потом на Lada Granta под управлением 31-летней женщины и на ехавшую за ней "Газель".

В результате на месте скончались водитель и 68-летняя пассажирка Lada Kalina.