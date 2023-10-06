Страшная автокатастрофа под Сызранью унесла жизни двух человек

В пятницу, 6 октября, по предварительным данным полицейских, в 6:45 на 897-м километре трассы М-5 легковой автомобиль LADA Granta выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом Mercedes-Benz. В результате два человека погибли и один пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
На место ДТП выехал заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, следственно-оперативная группа и руководство территориального отдела.
Полицейскими организовано реверсивное движение. ПСО 47 и ПСС Самарской области проводят аварийно-спасательные работы.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!