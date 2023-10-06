Страшная автокатастрофа под Сызранью унесла жизни двух человек

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В пятницу, 6 октября, по предварительным данным полицейских, в 6:45 на 897-м километре трассы М-5 легковой автомобиль LADA Granta выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом Mercedes-Benz. В результате два человека погибли и один пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области