В Самаре водитель Chevrolet врезался в пятиэтажку

В четверг, 5 октября, в Самаре 24-летний водитель устроил ДТП во дворе на ул. Гагарина. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 00:30 мужчина на Chevrolet Cruze ехал по двору возле дома № 86. Он не выбрал безопасную скорость и врезался в крыльцо здания.

В аварии пострадали сам водитель и его пассажир. При этом автомобилист отказался проходить медосвидетельствование.