В Сызрани пострадал пассажир стоящего автомобиля, в который врезалась движущаяся Lada Granta

В пятницу, 6 октября, в селе Кашпир под Сызранью произошло ДТП с участием двух автомобилей Lada Granta, сообщает пресс-служба облМВД.
Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что в 12:20 36-летняя женщина за рулем Lada Granta, двигаясь по ул. Фрунзе, не выбрала безопасный скоростной режим и наехала на стоящий автомобиль Lada Granta под управлением 54-летнего водителя, который остановился на нерегулируемом пешеходном переходе.
С места ДТП госпитализирован 49-летний пассажир стоящей "Гранты".
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!