В Сызрани пострадал пассажир стоящего автомобиля, в который врезалась движущаяся Lada Granta

В пятницу, 6 октября, в селе Кашпир под Сызранью произошло ДТП с участием двух автомобилей Lada Granta, сообщает пресс-служба облМВД.

Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что в 12:20 36-летняя женщина за рулем Lada Granta, двигаясь по ул. Фрунзе, не выбрала безопасный скоростной режим и наехала на стоящий автомобиль Lada Granta под управлением 54-летнего водителя, который остановился на нерегулируемом пешеходном переходе.

С места ДТП госпитализирован 49-летний пассажир стоящей "Гранты".