В Шигонском районе на строящейся трассе произошла авария с участием двух грузовиков

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В Шигонском районе в пятницу, 6 октября, в 6:15 произошла дорожная авария с участием двух большегрузов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области