В Шигонском районе на строящейся трассе произошла авария с участием двух грузовиков

В Шигонском районе в пятницу, 6 октября, в 6:15 произошла дорожная авария с участием двух большегрузов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что 51-летний водитель за рулем "Самосвала", двигаясь по строящейся дороге, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и столкнулся с автомобилем Scania Р440С под управлением 56-летнего водителя, движущегося в попутном направлении.
В результате ДТП водитель Самосвала самостоятельно обратился в лечебное учреждение.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!