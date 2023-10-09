Два человека пострадали при столкновении тягача и "семерки" в Самаре

В воскресенье, 8 октября, в Самаре два человека пострадали в ДТП с грузовиком. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 11:00 36-летний водитель тягача Renault выезжал с прилегающей территории на Заводское шоссе в районе строения № 99в. Он не уступил дорогу и столкнулся с "семеркой" под управлением 30-летнего мужчины.

В аварии пострадали водитель легковушки и его 20-летний пассажир. Их госпитализировали.