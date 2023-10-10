Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Самарской области

Во вторник, 10 октября, в Борском районе Самарской области произошло ДТП с тремя пострадавшими. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 10:53 36-летний водитель на ВАЗ-2112 двигался со стороны с. Комсомольск в направление с. Долматовка. На перекрестке он не уступил дорогу и столкнулся с Nissan Terrano под управлением 60-летнего водителя.

В аварии пострадали водитель "двенадцатой" и его пассажиры — 28-летняя женщина и трехлетний ребенок.