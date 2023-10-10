Водитель легковушки погиб при столкновении Daewoo и "Газели" в Самарской области

Во вторник, 10 октября, в Красноармейском районе Самарской области произошло ДТП с погибшим и четырьмя пострадавшими. Об этом сообщает ГКУ "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям".

ГКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям"

Фото: ГКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям"

В 11:18 на 2 км дороги Красноармейское — Пестравка 65-летний водитель Daewoo Nexia столкнулся лоб в лоб с грузовой "Газелью".

В результате водитель легковушки погиб. Пострадали двое его пассажиров, а также водитель и пассажир "Газели". Всех их госпитализировали.

По данным регионального ГУ МВД, на встречную полосу выехал именно водитель "Газели", а медицинская помощь понадобилась двоим пассажирам Daewoo и одному пассажиру "Газели".