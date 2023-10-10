Водитель легковушки погиб при столкновении Daewoo и "Газели" в Самарской области

Во вторник, 10 октября, в Красноармейском районе Самарской области произошло ДТП с погибшим и четырьмя пострадавшими. Об этом сообщает ГКУ "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям".
В 11:18 на 2 км дороги Красноармейское — Пестравка 65-летний водитель Daewoo Nexia столкнулся лоб в лоб с грузовой "Газелью".
В результате водитель легковушки погиб. Пострадали двое его пассажиров, а также водитель и пассажир "Газели". Всех их госпитализировали.
По данным регионального ГУ МВД, на встречную полосу выехал именно водитель "Газели", а медицинская помощь понадобилась двоим пассажирам Daewoo и одному пассажиру "Газели".
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!