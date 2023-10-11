Водитель Lada Granta попал в больницу после столкновения с трактором в Самарской области

Во вторник, 10 октября, в Нефтегорском районе Самарской области произошло ДТП с трактором. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 18:30 67-летний водитель Lada Granta на 11,6 км дороги Подъем-Михайловка - Богдановка - Алексеевка не выбрал достаточную дистанцию и врезался в ехавший впереди трактор Т-150К под управлением 57-летнего мужчины.

В результате водителя легковушки госпитализировали с травмами.

Выяснилось, что управлявший трактором мужчина не имеет прав для этого.