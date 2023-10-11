Автомобилисты 86 и 18 лет не поделили сельскую дорогу в Самарской области

Во вторник, 10 октября, в Борском районе Самарской области произошло ДТП с автомобилистом без водительских прав. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 7:50 86-летний мужчина, не имеющий водительских прав, ехал на "двенадцатой" по ул. Некрасовской. На перекрестке он столкнулся с Audi 100 под управлением 18-летнего парня.
В итоге обоих водителей госпитализировали. Также пострадал 18-летний пассажир иномарки.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!