Автомобилисты 86 и 18 лет не поделили сельскую дорогу в Самарской области

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Во вторник, 10 октября, в Борском районе Самарской области произошло ДТП с автомобилистом без водительских прав. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области