Под Тольятти погиб водитель врезавшейся в столб легковушки

В пятницу, 13 октября, вечером под Тольятти, в СНТ Луч в районе 14-й Яблоневой улицы водитель автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением и врезался в фонарный столб, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В результате ДТП водитель погиб.
Оперативно прибывшие сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, и сейчас устанавливают и опрашивают очевидцев происшествия, проводят иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
На месте происшествия также работают руководство территориального отдела полиции и следственно-оперативная группа.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!