Под Тольятти погиб водитель врезавшейся в столб легковушки

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В пятницу, 13 октября, вечером под Тольятти, в СНТ Луч в районе 14-й Яблоневой улицы водитель автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением и врезался в фонарный столб, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области