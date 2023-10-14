В центре Самары автомобиль врезался в бордюр и провалился в дорожную яму

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В пятницу, 13 октября, в 19:55 в Самаре 42-летняя женщина за рулем Renault Arkana в районе дома 6 "Б" по ул. Таганской врезалась в бордюрный камень, которым была огорожена дорожная яма, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области