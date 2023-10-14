В центре Самары автомобиль врезался в бордюр и провалился в дорожную яму

В пятницу, 13 октября, в 19:55 в Самаре 42-летняя женщина за рулем Renault Arkana в районе дома 6 "Б" по ул. Таганской врезалась в бордюрный камень, которым была огорожена дорожная яма, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
После автомобиль провалился в эту яму. В результате ДТП женщина пострадала и была госпитализирована.
На месте происшествия работали полицейские. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!