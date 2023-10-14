В Тольятти задержан пьяный водитель BMW, сбивший забор и скрывшийся с места ДТП

В субботу, 14 октября, примерно в 9:10 в жилой зоне, возле дома 3 на ул. 40 лет Победы в Тольятти, мужчина на BMW Х5 совершил наезд на забор, после чего скрылся с места происшествия.
В ходе розыскных мероприятий в кратчайшие сроки дорожными полицейскими установлена личность и места возможного нахождения правонарушителя. 33-летний водитель задержан сотрудниками Госавтоинспекции.
При прохождении медицинского освидетельствования у задержанного установлено состояние опьянения. В отношении местного жителя собран административный материал, предусмотренный ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.
В настоящее время по факту ДТП из лечебных учреждений и от граждан сообщений не поступало.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!