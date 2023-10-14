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ДТП Происшествия

В Тольятти задержан пьяный водитель BMW, сбивший забор и скрывшийся с места ДТП

ТОЛЬЯТТИ. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 14 октября, примерно в 9:10 в жилой зоне, возле дома 3 на ул. 40 лет Победы в Тольятти, мужчина на BMW Х5 совершил наезд на забор, после чего скрылся с места происшествия.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В ходе розыскных мероприятий в кратчайшие сроки дорожными полицейскими установлена личность и места возможного нахождения правонарушителя. 33-летний водитель задержан сотрудниками Госавтоинспекции.

При прохождении медицинского освидетельствования у задержанного установлено состояние опьянения. В отношении местного жителя собран административный материал, предусмотренный ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

В настоящее время по факту ДТП из лечебных учреждений и от граждан сообщений не поступало.

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