В Тольятти задержан пьяный водитель BMW, сбивший забор и скрывшийся с места ДТП

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В субботу, 14 октября, примерно в 9:10 в жилой зоне, возле дома 3 на ул. 40 лет Победы в Тольятти, мужчина на BMW Х5 совершил наезд на забор, после чего скрылся с места происшествия.

Фото: ГУ МВД по Самарской области