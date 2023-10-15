Страшная автокатастрофа в Большеглушицком районе: два человека погибли, один пострадал

Два человека погибли и один пострадал при ДТП в Большеглушицком районе произошла автокатастрофа, в которой погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полиции, при движении в направлении города Самары автомобиль Chevrolet Aveo выехал на "встречку" и врезался в легковушку Renault Logan.

В результате столкновения погибли мужчина, находив­шийся за рулем Chevrolet Aveo, и женщина-пассажир автомобиля Renault Logan. Водителя Renault Logan "скорая помощь" эвакуировала в больницу.

На месте работал пожарно-спаса­тельный отряд 132. Специалисты деблокировали пострадавших, отключили аккумуляторные батареи во избежании возгорания.

Обстоятельства случившегося выясняются.