Страшная автокатастрофа в Большеглушицком районе: два человека погибли, один пострадал

Два человека погибли и один пострадал при ДТП в Большеглушицком районе произошла автокатастрофа, в которой погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным полиции, при движении в направлении города Самары автомобиль Chevrolet Aveo выехал на "встречку" и врезался в легковушку Renault Logan.
В результате столкновения погибли мужчина, находившийся за рулем Chevrolet Aveo, и женщина-пассажир автомобиля Renault Logan. Водителя Renault Logan "скорая помощь" эвакуировала в больницу.
На месте работал пожарно-спасательный отряд 132. Специалисты деблокировали пострадавших, отключили аккумуляторные батареи во избежании возгорания.
Обстоятельства случившегося выясняются.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!