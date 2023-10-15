В Кошкинском районе автомобилист выехал на "встречку" и угодил в ДТП

В субботу днем, 14 октября, в 13:35 Кошкинском районе на автодороге "Сергиевск-Челно-Вершины-Кошки" произошло ДТП, в котором пострадал человек, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По данным сотрудников Госавтоинспекции, 43-летний водитель, управляя автомобилем Lada Kalina, двигаясь со стороны с. Шпановка в направлении с. Нижняя Быковка, выезжая со второстепенной дороги на главную на нерегулируемом перекрестке в нарушение ПДД не уступил дорогу транспортному средству Toyota Corolla. Иномаркой управлял 59-летний мужчина, он двигался со стороны с. Кошки в направлении с. Сергиевск.
Водителя отечественной легковушки госпитализировали. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!