В Кошкинском районе автомобилист выехал на "встречку" и угодил в ДТП

В субботу днем, 14 октября, в 13:35 Кошкинском районе на автодороге "Сергиевск-Челно-Вершины-Кошки" произошло ДТП, в котором пострадал человек, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным сотрудников Госавтоинспекции, 43-летний водитель, управляя автомобилем Lada Kalina, двигаясь со стороны с. Шпановка в направлении с. Нижняя Быковка, выезжая со второстепенной дороги на главную на нерегулируемом перекрестке в нарушение ПДД не уступил дорогу транспортному средству Toyota Corolla. Иномаркой управлял 59-летний мужчина, он двигался со стороны с. Кошки в направлении с. Сергиевск.

Водителя отечественной легковушки госпитализировали. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.