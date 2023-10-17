Полиция разыскивает водителя, который сбил пешехода в Красноярском районе и скрылся

Полицейские устанавливают очевидцев и водителя, скрывшегося с места ДТП с пострадавшим в Красноярском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В полицию Красноярского района позвонили из медучреждения с сообщением о 34-летнем мужчине с травмами, полученными в ДТП. Выяснилось, что 15 октября в 17:40 на трассе "Подъезд к Самаре" неизвестный за рулем (предположительно Kia Cerato серебристого цвета) нарушил правила расположения транспортных средств на проезжей части и наехал на пешехода, двигавшегося по обочине попутно движению транспортных средств. После этого, не остановившись, водитель уехал с места происшествия.

Мужчина самостоятельно обратился в лечебное учреждение где, после обследования, медиками ему рекомендовано амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции продолжают осуществлять комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, скрывшегося с места ДТП и возможных свидетелей. Со слов пострадавшего, автомобилем может управлять светловолосая женщина.

Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, не оставаться безучастными и сообщить информацию по телефону: 8(846-57)21-378, 102 (с моб.). Либо обратиться по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Комсомольская, 23.

Госавтоинспекция предупреждает, что за оставление места ДТП ст. 12.27 КоАП РФ предусмотрена ответственность, санкция которой предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок от года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток. В случае неоказания своевременной помощи, повлекшей смерть или тяжкий вред здоровью, может наступить и уголовная ответственность, предусмотренная ст. 264 УК РФ.