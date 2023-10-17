Парень без водительских прав сел за руль и сбил мотоциклиста в Самарской области

В понедельник, 16 октября, в Сергиевском районе Самарской области произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 11:40 18-летний парень, не имеющий водительских прав, ехал на ВАЗ-21150 в направлении с. Большая Чесноковка. Разворачиваясь, он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мотоциклом Honda CBR под управлением 35-летнего мужчины.

В результате аварии мотоциклиста госпитализировали с травмами.