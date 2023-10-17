Парень без водительских прав сел за руль и сбил мотоциклиста в Самарской области

В понедельник, 16 октября, в Сергиевском районе Самарской области произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 11:40 18-летний парень, не имеющий водительских прав, ехал на ВАЗ-21150 в направлении с. Большая Чесноковка. Разворачиваясь, он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мотоциклом Honda CBR под управлением 35-летнего мужчины.
В результате аварии мотоциклиста госпитализировали с травмами.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!