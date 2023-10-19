В Самарской области мужчина без водительских прав не справился с мотороллером

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В среду, 18 октября, в Кинель-Черкасском районе в ДТП пострадал водитель мотороллера. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области